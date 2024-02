Ufficiale Alex Suarez giura amore al Las Palmas: il difensore ha rinnovato fino al 2026

Alex Suarez ha rinnovato con il Las Palmas fino al 2026. Il difensore, che è stato schierato anche da terzino destro, ha totalizzato 22 presenze in stagione, di cui 20 ne LaLiga e 2 in Coppa del Re, segnando un gol. Il 30enne ha sempre giocato nella sua attuale squadra, eccezion fatta per un prestito di un anno al Villa S. Brigida ed è ormai considerato una bandiera, come si intuisce dal comunicato integrale:

"José Alexander Suárez Suárez (18/03/1993, Las Palmas de Gran Canaria) resterà legato all'UD Las Palmas per altri due anni, dopo l'accordo raggiunto tra tutte le parti. Dopo il suo arrivo in prima squadra nella stagione 2019/20, dal Las Palmas Atlético, Álex è diventato uno dei leader della saga gialla, giocando finora 119 partite ufficiali. Álex è diventato uno dei pilastri fondamentali per raggiungere la promozione nella massima categoria del LALIGA la scorsa stagione, diventando uno dei muri insormontabili della difesa gialla con 40 partite giocate. In questa stagione ha giocato 22 partite (LEAGUE e Coppa) e, nella sua ultima partita contro il Valencia CF, ha segnato il suo primo gol in Prima Divisione da giocatore giallo".