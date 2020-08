Alexander-Arnold è il miglior giovane dell'ultima Premier: battuti Greenwood e Rashford

Trent Alexander-Arnold ha vinto il premio di miglior giovane della Premier League nella stagione 2019/20. Il terzino del Liverpool ha battuto la concorrenza di Jack Grealish (Aston Villa), Mason Greenwood (Manchester United), Anthony Martial (Manchester United), Mason Mount (Chelsea), Christian Pulisic (Chelsea) e Marcus Rashford (Manchester United).

