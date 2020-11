Alexander-Arnold racconta il suo incubo: "Adama Traore mi ha fatto sentire impotente"

Alexander Arnold ha affrontato tanti avversari fortissimi nel corso della sua breve carriera. Uno, però, lo ha fatto letteralmente impazzire, come ha confessato a Goal: "Quando Adama Traoré è in giornata, non c'è niente che tu possa fare. Il modo in cui può cambiare direzione e scappare via non è quasi umano. Non mi sono mai sentito così impotente contro un avversario. Ci sono persone che sono più veloci di te, è inevitabile, ma puoi rimediare con il posizionamento, la marcatura. Ma contro di lui, anche per via della sua potenza, non c'è davvero niente da fare. Ricordo la scorsa stagione, quando è entrato ad Anfield. Si è girato, ha toccato la palla ed è sparito. Non mi ero mai sentito così prima".