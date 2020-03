Alisson: "Non ho portato mia figlia a scuola negli ultimi giorni. Non vogliamo correre rischi"

L'Inghilterra non ha adottato subito misure drastiche per evitare i contagi da coronavirus e questo aveva spinto Alisson (che tra l'altro è ambasciatore dell'OMS) a ritirare sua figlia di tre anni da scuola già nei giorni scorsi. "In Inghilterra non avevano ancora deciso di chiudere, così abbiamo preso quella decisione per motivi di sicurezza e prevenzione. Vogliamo correre zero rischi. Non vediamo nessuno e stiamo sempre in casa, è questo il modo migliore per combattere il virus".