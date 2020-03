Allarme Coronavirus, anche Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund verso le porte chiuse

Si va verso le porte chiuse anche per il match di Champions League tra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, valido per il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. Come riportato da Le Parisien, viste le nuove limitazioni dovute al Coronavirus allo stato attuale è molto probabile che la sfida del Parco dei Principi si giochi senza pubblico. Sarà decisiva la riunione che si svolgerà domattina al Ministero dello Sport, ma la sensazione è che tutti gli eventi sportivi, compresi PSG-Borussia Dortmund, la sfida Francia-Irlanda del Sei Nazioni e le sfide di Ligue 1 della 29esima giornata, si dovranno disputare a porte chiuse o in alternativa dovranno essere rinviate o annullate.