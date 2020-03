Allarme Coronavirus, Bundesliga: anche Union Berlino-Bayern a porte chiuse

Anche Union Berlino-Bayern Monaco si giocherà a porte chiuse. Lo ha deciso la città di Berlino a seguito dell'allerta Coronavirus, smentendo di fatto il club di casa che solamente ieri aveva assicurato che la partita, in programma sabato alle 18.30, si sarebbe giocata col pubblico. Ricordiamo che la Germania, essendo una Repubblica Federale, lascia alle autorità regionali a decidere se le partite devono giocarsi con o senza pubblico. La Lega tedesca ha stabilito che le partite in programma devono essere comunque giocate, con o senza spettatori, per fare in modo che la stagione termini oltre la data prevista.