Allarme Coronavirus, campionato a porte chiuse anche in Bosnia-Erzegovina

Anche il calcio in Bosnia-Erzegovina si arrende al Coronavirus. È notiza di oggi pomeriggio la decisione di far giocare i prossimi due turni di campionato a porte chiuse. In mattinata era stata posticipata la vendita dei biglietti per l'incontro della Nazionale contro l'Irlanda del Nord, in programma il 26 marzo.