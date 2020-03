Allarme Coronavirus, Deschamps: "Euro 2020 in Italia? Non saprei dire se è giusto"

Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha parlato a margine dei sorteggi di UEFA Nations League del problema Coronavirus: "Non saprei dire se sia meglio giocare gli Europei in più Paesi o in uno soltanto. Se si dovesse giocare anche in Italia non saprei dire se sarebbe la decisione più giusta. Ci adatteremo. Adesso c'è un nuovo problema da affrontare. Ma non abbiamo risposte. Nessuno ha risposte oggi. Perché ciò che succede oggi potrebbe non succedere domani. Il mondo del calcio ne terrà conto. Così come ne tiene conto oggi in relazione a determinate decisioni. Speriamo che la situazione migliori".