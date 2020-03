Allarme Coronavirus, il Galles non dovrebbe convocare Ramsey per le prossime due gare

Difficilmente Aaron Ramsey prenderà parte alle prossime due amichevoli del Galles. Come riporta la BBC, la federazione gallese sta monitorando con attenzione la vicenda e anche in virtù delle ultime restrizioni del Governo Italiano dovrebbe decidere di non convocare il centrocampista della Juventus per le sfide amichevoli contro Austria (27 marzo) e Stati Uniti (30 marzo).