Allarme Coronavirus, il playoff Euro 2020 Slovacchia-Irlanda si giocherà a porte chiuse

vedi letture

La Federazione slovacca ha appena annunciato le prime mosse per ovviare alla diffusione del Coronavirus. La partita Slovacchia-Irlanda, in programma il 26 marzo e valida per i playoff per Euro 2020, si giocherà a porte chiuse.