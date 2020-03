Allarme Coronavirus, in Germania rinviate le prossime due giornate di 3.Liga

vedi letture

La Federcalcio tedesca ha comunicato di aver posticipato le prossime due giornate della 3a.Liga che avrebbero dovuto giocarsi questo weekend e tra martedì e mercoledì. Le gare dovrebbero essere rinviate a inizio maggio, ma ancora non ci sono comunicazioni ufficiali in merito alle date precise. Lunedì verrà presa una decisione in merito anche al resto del campionato. Il Segretario della DFB ha dichiarato: "Siamo in una situazione eccezionale, ci sono nuove notizie ogni ora. Una cosa è chiara: la salute è fondamentale".