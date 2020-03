Allarme Coronavirus, in Inghilterra riunione nei prossimi giorni: non esiste protocollo

In Italia il caos regna sovrano. Come si fronteggia, nel resto d'Europa, il Coronavirus? Lo riassume Tuttosport nell'edizione odierna: in Svizzera hanno predisposto il rinvio di tutte le partite della Super League e della Challenge League per le prossime due settimane. In Francia, invece, il Governo ha vietato gli eventi con più di 5.000 persone ma solo al coperto.

Spagna e Inghilterra - Tebas, presidente della Lega calcio spagnola, ha dichiarato: "Abbiamo dei criteri da seguire, una partita può essere posticipata o giocata a porte chiuse. Ci affideremo alle indicazioni della UEFA". In Inghilterra, le autorità competenti si riuniranno nei prossimi giorni per discutere il piano d'azione. In questo momento non esiste un protocollo nel caso si decida di sospendere il campionato, ma potrebbe essere davvero un'impresa ardua recuperare eventuali giornate rinviate.