Allarme Coronavirus. L'allerta in California: LA FC e Galaxy potrebbero giocare a porte chiuse

vedi letture

Nelle scorse ore, in California, si è verificato il primo caso documentato di Coronavirus. Per questo le autorità californiane stanno valutando le eventuali misure di prevenzione da prendere. Fra queste, scrive il Los Angeles Times, c'è anche la possibilità che le gare interne di LA Galaxy e LA Fc si giochino a porte chiuse o addirittura vengano cancellate. Ad oggi non ci sono i presupposti per queste misure di sicurezza, spiega il direttore sanitario Barbara Ferrer. Ma intanto le due franchigie sono state avvertite in via preventiva.