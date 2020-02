vedi letture

Allarme Coronavirus, la Corea del Sud rimanda l'inizio del campionato

La Federcalcio della Corea del Sud ha deciso oggi di rinviare l'inizio del campionato (previsto per il prossimo weekend) a causa del coronavirus: "Questa è una misura per proteggere la salute e la sicurezza dei cittadini e dei nostri giocatori dall'epidemia di COVID-19, che è entrata in una fase acuta", ha dichiarato la K-league dopo una riunione del suo consiglio di amministrazione. Non è stata fissata una data di ripresa, la sospensione resterà in vigore "fino alla scomparsa della diffusione dell'epidemia".