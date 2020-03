Allarme Coronavirus, la Premier League dà il via libera: West Ham-Wolves si giocherà

West Ham-Wolverhampton non è a rischio. Almeno per il momento. A rivelarlo è il club londinese, che dopo l'incontro perso contro l'Arsenal, squadra che per questioni di Europa League era entrata in contatto col presidente dell'Olympiacos Marinakis, affetto da Coronavirus, ha monitorato la situazione prendendo tutte le misure necessarie da parte dello staff medico. Dopo aver parlato con i vertici della Premier League e con i medici, la partita è stata confermata anche se, come sottolineano gli stessi Hammers a fine comunicato: "Il club è pronto a informare tempestivamente i propri tifosi nel caso in cui la situazione dovesse cambiare".