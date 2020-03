Allarme Coronavirus, la Premier League vieta le strette di mano prima delle partite

La Premier League ha vietato ai giocatori e agli ufficiali di gara di stringersi la mano da questo fine settimana fino a ulteriori avvisi. Attraverso i propri canali ufficiali, la massima divisione inglese ha reso noto che: "Il Coronavirus si diffonde attraverso goccioline dal naso e dalla bocca e può essere trasmesso anche tramite stretta di mano. I tesserati e i direttori di gara eseguiranno comunque il resto del protocollo prima di ogni partita, ma le strette di mano tra giocatori e giocatori e tra arbitri e giocatori sono vietate".

The Premier League fair-play handshake will not take place between players and match officials from this weekend until further notice based on medical advice

Full statement: https://t.co/m1owLqUol8 pic.twitter.com/DkvzRyePzX

— Premier League (@premierleague) March 5, 2020