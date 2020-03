Allarme Coronavirus. La Premier va avanti ma è c'è il piano B: finire a porte chiuse

Serie A ma non solo. L'allarme Coronavirus colpisce anche gli altri campionati, come ad esempio la Premier League. In Inghilterra - sottolinea La Gazzetta dello Sport - per ora il campionato va avanti. In una riunione tenuta a Wembley domenica in occasione della finale di Coppa di Lega, presenti il principe William, la federazione e i vertici della Premier, si è deciso di seguire alla lettera le disposizioni del governo. Se la situazione dovesse precipitare, l’ipotesi è quella di chiudere la stagione a porte chiuse in tutti i campionati pro, dalla Premier alla League Two. Secondo le previsioni del governo, lo stato di emergenza potrebbe infatti durare tre mesi. I club di Premier hanno varato decaloghi interni di comportamento: lavaggio frequente delle mani, uso singolo delle borracce dissetanti, controllo delle relazioni sociali.