Allarme Coronavirus. La situazione in Francia: Ligue 1 in campo ma è rebus Champions

Serie A ma non solo. L'allarme Coronavirus colpisce anche gli altri campionati, come ad esempio la Ligue 1. In Francia - sottolinea La Gazzetta dello Sport - stasera si disputa regolarmente Lione-PSG e sia la Ligue 1, sia la Ligue 2 per il momento non si fermano. L’unica partita a porte chiuse è quella di B venerdì tra Chambly e Le Mans perché si gioca nell’Oise, regione con focolaio di Covid-19. Al PSG temono la chiusura del Parco dei Principi al pubblico per la sfida di Champions col Borussia Dortmund (11 marzo), ma sono pronti a dotarsi di rivelatori della temperatura per controllare i tifosi uno a uno, come negli aeroporti. Se poi le indicazioni saranno di chiudere tutto naturalmente saranno accettate.