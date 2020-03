Allarme Coronavirus, Lampard: "Sono preoccupato da allenatore, padre e marito"

Frank Lampard è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo del suo Chelsea contro il Liverpool. Il tecnico dei Blues dice la sua sulla questione Coronavirus: ""Sono preoccupato come allenatore, come padre e come marito. Credo che siamo tutti sulla stessa barca. Nel club stiamo parlando delle giuste misure da prendere e sono preoccupato come credo tutti quanti".