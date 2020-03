Allarme Coronavirus, pres. Getafe: "Anche a Milano giocheremo a porte chiuse"

Angel Torres, presidente del Getafe, ha parlato a Marca della decisione di disputare a porte chiuse la sfida contro l'Inter, valida per gli ottavi di Europa League: "Meglio prevenire che curare. Manca ancora qualche giorno e spero che qualcosa possa cambiare, ma ora dobbiamo pensare soprattutto alla salute. Mi dispiace per i tifosi, ma è una decisione logica in questo momento. Guarderemo la sfida in tv. Cinque giorni fa la UEFA ci ha notificato che la sfida del Meazza del 12 marzo si giocherà a porte chiuse".