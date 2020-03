Allarme Coronavirus, pres.Wolfsburg: "Non daremo i nostri giocatori alle nazionali"

Anche l'Eintracht Francoforte pronto al divieto

(ANSA/AFP) - BERLINO, 11 MAR - Il Wolfsburg è pronto a vietare ai suoi giocatori internazionali di unirsi alle rispettive Nazionali a marzo, a causa del rischio di contaminazione con il coronavirus. "Il mio stato d'animo al momento non è quello di lasciare andare i nostri giocatori. Lo vieterò", ha detto il numero uno del club tedesco Jörg Schmadtke sollevando un problema che potrebbe diffondersi nei prossimi giorni in vista delle partite delle Nazionali alla fine del mese, durante i quali devono essere giocati gli spareggi per la qualificazione per Euro 2020. Per quanto riguarda invece l'Eintracht di Francoforte, che ha come il Wolfsburg 10 internazionali in squadra, uno dei dirigenti, Axel Hellmann, ha affermato inoltre che preferirebbe "evitare" di rendere disponibili i suoi giocatori. Per il momento, nessun altro club ha preso ufficialmente posizione su questa questione. (ANSA/AFP).