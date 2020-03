Allarme Coronavirus. Son del Tottenham dona 64mila sterline ad una ONG della Corea del Sud

Son, donazione per la Corea del Sud

L'attaccante del Tottenham ha donato 100 milioni di won (64mila sterline) alla ONG della Corea del Sud "Good Neighbours" impegnata nel contrasto del coronavirus, in particolare per i bambini colpiti direttamente o indirettamente. "Sebbene il corpo sia lontano, volevo dare forza a quanti stanno combattendo il danno che aumenta di giorno in giorno"