Allarme Coronavirus. Zidane: "Porte chiuse in Italia e Francia. Prepariamoci anche in Spagna"

Durante l'odierna conferenza stampa alla viglia della sfida col Betis, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato anche dell'emergenza Coronavirus: "Quali raccomandazioni per il Coronavirus? Quelle di tutto il mondo, ci dicono cosa dobbiamo fare e noi ci fidiamo. Per il resto le raccomandazioni sono quelle che ognuno farebbe al proprio figlio, come per esempio lavarsi bene le mani. E' brutto giocare a porte chiuse, ma sta succedendo in Italia e in Francia e potrebbe succedere anche in Spagna".