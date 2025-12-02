Allarme Valverde: con Xabi Alonso non gira, Real preoccupato. Lo United pensa allo scippo

Il livello di Federico Valverde preoccupa il Real Madrid. Secondo quanto riportato da Defensa Central, il primo ad accorgersene è stato il presidente Florentino Perez, che ha notato come il calo drastico di rendimento dell’uruguaiano, non solo ora, ma sin dal Mondiale per Club. Il successore di Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, non è riuscito a trovare la chiave giusta per far emergere tutto il potenziale del giocatore simbolo del club madrileno, disponendolo tra le altre cose in una posizione non sua. Sebbene l'abbia già coperta in carriera.

Da terzino destro e non a centrocampo. Questa situazione sta iniziando a diventare un problema per la società delle merengues, specialmente perché Valverde rispetto ad altri giocatori ha un carattere e una predisposizione al sacrificio che potrebbe solo beneficiare la mediana del Real Madrid. Al momento la sua partenza è scongiurata, anche dal numero uno del club stesso, ma di questo passo tutto è possibile.

Cos'è successo a Valverde? Difficile capirlo, ma l'ombra dell'allenatore potrebbe centrare. Non a caso da quando Carlo Ancelotti se n’è andato, l'uruguaiano non è più lo stesso. Xabi Alonso ha sempre parlato bene di lui, ma è evidente che qualcosa non funzioni. Nel frattempo dall'Inghilterra, più precisamente dal Daily Mirror, arrivano indiscrezioni a proposito della volontà del Manchester United di acquistare il cartellino del 27enne e che addirittura il club inglese starebbe valutando un'offerta da 80 milioni di euro.