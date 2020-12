Allegri punta la Premier League. E l'Arsenal lo mette nel mirino come sostituto di Arteta

Nei giorni scorsi Massimiliano Allegri, ex tecnico di Juventus e Milan, è tornato a parlare dopo un lungo silenzio ammettendo di pensare ad un futuro in Premier League. Parole, queste, che hanno acceso l'interesse di una big del calcio inglese come l'Arsenal sul tecnico toscano. Stando a quanto riportato dal Daily Mirror, infatti, i Gunners, oggi al 15° posto in Premier League, avrebbero iniziato a pensare ad Allegri qualora nei prossimi giorni il rendimento della squadra sotto la gestione di Mikel Arteta non dovesse migliorare.