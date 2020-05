Allenamenti il 18 maggio, campionato il 12 giugno. Le idee della Premier per la ripartenza

Il Daily Mirror, partendo dal comunicato emesso dalla Premier League poche ore fa in cui si ribadisce la volontà di tornare in campo, spiega quale sarebbe l’ultimo protocollo aggiornato presentato dalle squadre al governo. L’idea, si legge, è quella di riprendere gli allenamenti il 18 maggio con il campionato che potrebbe ripartire da venerdì 12 giugno.

Per quanto riguarda gli allenamenti, inizialmente saranno previsti gruppi di pochi giocatori per volta, con mascherine indossate da tutto lo staff, attrezzature e palloni disinfettati.

Per quanto riguarda il campionato, posto che nelle idee serviranno 6 settimane per terminare la stagione, si continua a valutare l’ipotesi di una quarantena obbligata per le squadre durante quel periodo (in hotel o centri sportivi) e la disputa di partite solo in determinati impianti.