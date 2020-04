Allenarsi ai tempi del COVID. Hepburn-Murphy e il muretto finito male: la reazione la dice tutta

vedi letture

Disavventura domestica per il calciatore del Derby County, Rushian Hepburn-Murphy. L'attaccante classe '98 si è ripreso mentre si allenava in giardino, esibendosi in qualche palleggio e in un muretto direttamente con le mura di casa. Un passatempo divertente, che non è finito però come il giovane inglese poteva aspettarsi... La sua reazione, dopo aver rotto la finestra con una pallonata, la dice tutta.

Ecco l'esilarante video, postato dallo stesso Hepburn-Murphy su Instagram e diventato virale in pochissime ore: