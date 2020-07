Almeria, allarme rientrato: test negativi, riprendono gli allenamenti di squadra

Test negativi in casa Almeria. Dopo la positività di un atleta riscontrata ieri, la squadra ha effettuato tutti gli esami del caso: come si legge sul comunicato ufficiale diramato dal club, non ci sono altri giocatori che hanno contratto il Covid-19. Il calciatore coinvolto - si legge - è stato messo in quarantena, mentre la squadra biancorossa potrà tornare ad allenarsi regolarmente.