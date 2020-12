Almeyda chiama Messi in MLS: "Qui potrebbe camminare per strada, essere un uomo normale"

Matías Almeyda, allenatore dei San José Earthquakes, ha commentato al portale 90min il possibile trasferimento di Lionel Messi in MLS per finire la sua carriera: "Io gli consiglierei di venire qui in MLS. Negli Stati Uniti Messi potrebbe finalmente godersi quello che fa, con un altro stile di vita rispetto a Barcellona e all'Europa sia per lui che per la sua famiglia. Messi qui potrebbe camminare, andare in bici, andare al supermercato... E la MLS è un campionato competitivo, non è così semplice. Giocando si divertirerebbe, fuori dal campo invece tornerebbe un essere umano normale", le dichiarazioni dell'ex centrocampista argentino sul futuro del suo connazionale in scadenza col Barcellona.

È stato d'altronde lo stesso Lionel Messi, nella tanto chiacchierata intervista rilasciata pochi giorni fa a La Sexta, ad aprire le porte a un suo possibile trasferimento negli Stati Uniti un domani.