Almeyda eliminato in MLS coi suoi S.J. Earthquakes: "Ora voglio 3-4 giorni per decidere il futuro"

vedi letture

L'eliminazione ai rigori agli ottavi di finale dei playoff di MLS contro lo Sporting Kansas City di ieri potrebbe avere conseguenze dirette sul futuro di mister Matias Almeyda. Nell'immediato post-partita El Pelado, ex centrocampista tra le altre di Lazio, Parma e Inter, ha gettato infatti un alone di incertezza sul suo futuro alla guida dei San José Earthquakes: "È il momento di prendermi qualche giorno per riflettere. Devo analizzare molte cose, parlerò con la mia famiglia e vedrò cosa mi riserva il futuro. Voglio capire bene cosa desidero per me. Ho già le idee abbastanza chiare in testa, ma ho bisogno di 3-4 giorni per decidere attentamente cosa fare e dove andare".

Il campione classe '73, prima di questa esperienza in MLS, ha allenato River, Banfield e Guadalajara tra Argentina e Messico.