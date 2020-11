Altra tegola per il Liverpool: Gomez si infortuna in Nazionale, si teme un lungo stop

Piove sul bagnato in casa Liverpool. Jurgen Klopp rischia di dover fare a meno per molto tempo anche di Joe Gomez: il difensore inglese, secondo Sky Sports UK, ha subito un grave infortunio durante l'allenamento di oggi con la Nazionale. Un problema in più per i Reds: con van Dijk fuori per molti mesi, restano solo Fabinho (che dovrebbe tornare dopo la sosta internazionale), Matip (appena recuperato) e il giovane Williams.