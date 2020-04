Altra violazione del lockdown per Kyle Walker. Fermato con Rooney e i figli in un campo da golf

In Inghilterra continuano a tenere banco le infrazioni delle norme di distanziamento sociale da parte dei calciatori. E a cascarci nuovamente, scrive il The Sun, è il terzino del Manchester City Kyle Walker che già nelle scorse ore era finito al centro di una furente polemica per aver violato le indicazioni governative organizzando un festino hard all’interno della sua abitazione.

Il nuovo episodio è decisamente meno grave, ma comunque degno di nota per i tabloid: Walker infatti è stato richiamato dalla polizia dopo esser stato pizzicato a passeggio con Wayne Rooney, suo vicino di casa. I due, in compagnia dei rispettivi figli, sono stati trovati insieme dalla polizia britannica al campo da golf di Prestbury e dopo esser stati ammoniti si sono diretti separatamente nelle rispettive abitazioni.