Altro che parametro zero, Draxler resta al PSG: accordo per il rinnovo di contratto fino al 2024

Angel Di Maria, Juan Bernat, Keylor Navas, Neymar e adesso Julian Draxler. S'è aperta la stagione dei rinnovi in casa Paris Saint-Germain, anche per quei calciatori che sembrava dovessero andare via a parametro zero quest'estate. Il centrocampista tedesco, stando a quanto scritto da L'Equipe, ha trovato l'accordo per un prolungamento contrattuale di tre anni, fino al 2024, con un ingaggio leggermente più basso rispetto ai 7 milioni che ha guadagnato finora.