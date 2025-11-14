Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Amburgo, c'è il rinnovo per Claus Costa: rimarrà alla direzione sportiva

Amburgo, c'è il rinnovo per Claus Costa: rimarrà alla direzione sportivaTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Liggi/TuttoCagliari.net
Simone Lorini
Oggi alle 17:26Calcio estero
Simone Lorini

L'Amburgo ha confermato che Claus Costa rimarrà alla guida della direzione sportiva del club anche dopo il 2026. La società tedesca non ha reso nota l'esatta durata del nuovo contratto del 41enne dirigente. Stefan Kuntz, membro del consiglio di amministrazione sportivo dell'HSV, ha espresso grande soddisfazione per il prolungamento, elogiando il lavoro di Costa: "Negli ultimi 18 mesi circa, sono stato più che convinto del know-how e del lavoro svolto da Claus: sia attraverso la sua incredibile comprensione del mercato e la sua vasta rete di contatti nel settore, sia attraverso il suo coinvolgimento quotidiano con la squadra, definito dai valori di diligenza e teamwork".

Kuntz ha sottolineato i risultati raggiunti dal dirigente: "Claus ha dato un contributo vitale al ritorno del club in Bundesliga e, più recentemente, ha svolto un ruolo enorme nella ricostruzione di successo della squadra in un periodo molto breve. Ero fiducioso da tempo che prolungare il suo mandato sarebbe stata la mossa migliore.

Claus Costa, che ha assunto l'incarico nel marzo 2023, ha aggiunto di considerare il ruolo un grande privilegio: "Rimane un assoluto privilegio avere l'opportunità di ricoprire questo ruolo e rappresentare un club di tale immensa statura come l'HSV. Sento attivamente il significativo grado di fiducia riposto in me da Stefan, dalla cui incredibile ricchezza di esperienza traggo profitto ogni giorno".

Articoli correlati
Bundesliga, Colonia a valanga sull'Amburgo. Anseatici al 3° ko consecutivo Bundesliga, Colonia a valanga sull'Amburgo. Anseatici al 3° ko consecutivo
Bundesliga, Magonza travolto ad Amburgo: 4-0, doppietta di uno scatenato Philippe... Bundesliga, Magonza travolto ad Amburgo: 4-0, doppietta di uno scatenato Philippe
Heuer Fernandes salva l'Amburgo: rigore sventato, Union Berlino stoppato sullo 0-0... Heuer Fernandes salva l'Amburgo: rigore sventato, Union Berlino stoppato sullo 0-0
Altre notizie Calcio estero
Gabriel Jesus allontana l'addio: "Dopo un intervento così, non ha senso lasciare... Gabriel Jesus allontana l'addio: "Dopo un intervento così, non ha senso lasciare l'Arsenal"
Serbia, Terzic: "Davvero difficile fermare Saka, uno dei migliori che ho mai sfidato"... Serbia, Terzic: "Davvero difficile fermare Saka, uno dei migliori che ho mai sfidato"
LA Galaxy, Reus pronto al rinnovo: resterà a Los Angeles fino al giugno 2027 LA Galaxy, Reus pronto al rinnovo: resterà a Los Angeles fino al giugno 2027
Amburgo, c'è il rinnovo per Claus Costa: rimarrà alla direzione sportiva UfficialeAmburgo, c'è il rinnovo per Claus Costa: rimarrà alla direzione sportiva
Strasburgo, Emegha fa già sognare i tifosi del Chelsea. 6 gol in 8 partite il biglietto... Strasburgo, Emegha fa già sognare i tifosi del Chelsea. 6 gol in 8 partite il biglietto da visita
Sconfitta all'esordio, eliminazione certa ma la Serbia guarda oltre: offerto il rinnovo... Sconfitta all'esordio, eliminazione certa ma la Serbia guarda oltre: offerto il rinnovo a Paunovic
Cantona ne ha per tutti: "Ho offerto il mio aiuto a Ratcliffe, ha detto no. Old Trafford?... Cantona ne ha per tutti: "Ho offerto il mio aiuto a Ratcliffe, ha detto no. Old Trafford? Silenzioso"
Spagna, De la Fuente spegne il caso Yamal: "La cosa buona è che rimarrà con noi 15... Spagna, De la Fuente spegne il caso Yamal: "La cosa buona è che rimarrà con noi 15 anni"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
Le più lette
1 L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
2 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
4 Suzuki ko, il Parma corre ai ripari: oggi riunione operativa, possibile intervento sugli svincolati
5 L'Italia vince in Moldova solo nel finale: saranno play-off. Gattuso arrabbiato coi tifosi
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Immagine top news n.0 La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a un tifoso che fischia. Sia uno stimolo"
Immagine top news n.1 Suzuki ko, il Parma corre ai ripari: oggi riunione operativa, possibile intervento sugli svincolati
Immagine top news n.2 L'attenzione va sui cori, ma Gattuso pensi a evitare il terzo disastro Mondiale di fila
Immagine top news n.3 La grande beffa oltre al danno: solo Norvegia e Inghilterra hanno più punti dell'Italia!
Immagine top news n.4 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
Immagine top news n.5 Il tifoso dello United che non si taglia i capelli: "Seguo il Napoli e ho adorato lo scherzo del Monza"
Immagine top news n.6 Pura fantascienza: a San Siro all'Italia serve vincere 9-0 per ribaltare la differenza reti
Immagine top news n.7 Ancelotti: "Il derby sarà bloccato. Conte in vacanza? Ha aperto una strada, ha fatto bene"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.2 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.4 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Kenan Yildiz è un caso? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Pizzi: "Inter, alla ripresa calendario non difficile. Marotta, alla fine potrebbe..."
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Conte, colpo di scena possibile. Juve, ecco chi farei tornare"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'agente di Insigne annuncia: "Ci siamo quasi per la nuova squadra. Lazio? Aspettiamo"
Immagine news Serie A n.2 Under 21 ko in Polonia e superata in classifica: fatali a Baldini gli ultimi cinque minuti
Immagine news Serie A n.3 Dumfries e Simeone ko, il rinnovo di Celik e le parole di Marotta: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Isaksen: "Mi sento molto meglio rispetto a un mese fa, ora voglio gol e assist"
Immagine news Serie A n.5 Milan, Jashari: "Difficile tornare dopo tre mesi, ma bello. Oggi contava correre per la squadra"
Immagine news Serie A n.6 "Donerò i miei capelli in beneficenza". La storia di Frank, il tifoso dello United divenuto virale
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sidibe scatenato nell'amichevole con il Koper: il Venezia si impone per 3-2
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, è addio con Bertelli. Il nuovo preparatore atletico sarà Franco Ferrini
Immagine news Serie B n.3 Bari, Dickmann: "Si è vista la voglia di lottare su ogni pallone, è quello che mancava"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, mal di pancia Wiśniewski: a gennaio potrebbe chiedere la cessione
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, buone notizie per Çuni: solo un leggero risentimento al flessore
Immagine news Serie B n.6 Verratti e l'amore per il Pescara: "Per me è tutto, spero possa tornare presto in Serie A"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 L'ex sindaco Gnassi sulla vicenda Rimini: "Prevenire eventuali infiltrazioni della criminalità"
Immagine news Serie C n.2 Giugliano, Baldé: "Capuano ha tanta passione. Obiettivo salvezza, poi vedremo"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, Liverani: "Grave non vedere il rigore contro la Vis Pesaro, soprattutto con il FVS"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, i problemi fisici di Cabianca spingono il club ad una riflessione
Immagine news Serie C n.5 Altamura, Curcio: "Rispetto, ma niente paura della Salernitana. In passato vicino ai granata"
Immagine news Serie C n.6 Cosenza, stagione finita per Cimino: lesione al crociato anteriore del ginocchio sinistro
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Georgia-Spagna, la Roja vede la qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Polonia-Olanda, a Varsavia si decide il primo posto
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Moldavia Italia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Parma Women, Valenti: "La Fiorentina ha qualità ed in un buon momento di forma"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, il calendario delle qualificazioni mondiali: si parte e si chiude con la Svezia
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women si costituisce in giudizio al TAR: difesa del progetto stadio e clinica
Immagine news Calcio femminile n.4 Bene in Italia, male in Europa e viceversa: Roma e Juventus vivono momenti opposti
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Ilse Van Der Zanden: "Con la Roma gara pazzesca, ora testa al Parma"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma femminile, si ferma Haavi: lesione al menisco per l'attaccante norvegese
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?