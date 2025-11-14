Ufficiale Amburgo, c'è il rinnovo per Claus Costa: rimarrà alla direzione sportiva

L'Amburgo ha confermato che Claus Costa rimarrà alla guida della direzione sportiva del club anche dopo il 2026. La società tedesca non ha reso nota l'esatta durata del nuovo contratto del 41enne dirigente. Stefan Kuntz, membro del consiglio di amministrazione sportivo dell'HSV, ha espresso grande soddisfazione per il prolungamento, elogiando il lavoro di Costa: "Negli ultimi 18 mesi circa, sono stato più che convinto del know-how e del lavoro svolto da Claus: sia attraverso la sua incredibile comprensione del mercato e la sua vasta rete di contatti nel settore, sia attraverso il suo coinvolgimento quotidiano con la squadra, definito dai valori di diligenza e teamwork".

Kuntz ha sottolineato i risultati raggiunti dal dirigente: "Claus ha dato un contributo vitale al ritorno del club in Bundesliga e, più recentemente, ha svolto un ruolo enorme nella ricostruzione di successo della squadra in un periodo molto breve. Ero fiducioso da tempo che prolungare il suo mandato sarebbe stata la mossa migliore.

Claus Costa, che ha assunto l'incarico nel marzo 2023, ha aggiunto di considerare il ruolo un grande privilegio: "Rimane un assoluto privilegio avere l'opportunità di ricoprire questo ruolo e rappresentare un club di tale immensa statura come l'HSV. Sento attivamente il significativo grado di fiducia riposto in me da Stefan, dalla cui incredibile ricchezza di esperienza traggo profitto ogni giorno".