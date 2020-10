Amichevoli internazionali, tutti i risultati delle sfide già disputate

Si sono concluse le amichevoli internazionali cominciate alle ore 18. Spicca il poker della Danimarca alle Isole Faroe e la vittoria della Repubblica Ceca in casa di Cipro. Successo esterno anche per la Lituania in Estonia e per Malta contro Gibilterra. Pari, invece, tra Montenegro e Lettonia.

I risultati

Cipro-Repubblica Ceca 1-2: 13' Holes, 32' Loizou (C), 43' Darida,

Danimarca-Isole Faroe 4-0: 22' Skov Olsen, 27' rig. Eriksen, 32' Maehle, 45' Cornelius

Estonia-Lituania 1-3: 14' e 46' Novikovas, 32' Sirgedas, 59' Marin (E)

Malta-Gibilterra 2-0: 8' Nwoko, 90' Caruana

Montenegro-Lettonia 1-1: 26' Tarasovs, 91' Ivanovic (M)