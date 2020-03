Amiens, Calabresi: "Scioccato dall'assalto ai treni. Mai pensato di rientrare"

Il difensore dell'Amiens, ma di proprietà del Bologna, Arturo Calabresi ha parlato di come sta vivendo in Francia l'emergenza Coronavirus e di non aver mai pensato al rientro in patria: “Dovevamo giocare contro l'Angers il 14 marzo, ma il giorno prima la gara è stata annullata. Sapevo quello che stava accadendo in Italia e dissi ai miei compagni di prepararsi a qualcosa di terribile e purtroppo non mi sbagliavo. - continua Calabresi a France Football - Non ho mai pensato di tornare in Italia, non avrei mai messo a rischio i miei cari e quando ho visto la gente che si fiondava sui treni all'annuncio delle restrizioni alla circolazione sono rimasto scioccato. Il nostro sacrificio in fondo è solo quello di restare sul divano, se penso ai nostri nonni che hanno dovuto combattere o vivere sotto le bombe, il nostro sforzo è ben poca cosa. Ma è fondamentale per fermare la pandemia”.