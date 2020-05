Amiens in Ligue 2, il tecnico Elsner non ci sta: "Non c'è equità sportiva"

La decisione di chiudere i campionati in anticipo non piace all'Amiens. Il tecnico del club retrocesso in Ligue 2 Luka Elsner ha criticato aspramente ai taccuini del Courier Picard il provvedimento: "Da quando sono entrato nel calcio non ho mai vissuto una cosa come questa. In genere nel calcio si è padroni del proprio destino e delle prestazioni nel calcio, non mi aspettavo una decisione così rapida. E' come un colpo di sciabola, pulito. Cado dalle nuvole e ne esco molto segnato. Nello sport, il principio di base è che le possibilità siano uguali dall'inizio alla fine. La decisione la prende il campo, ma quando non è così, non possiamo parlare di equità sportiva".