Amiens, Joannin: "Non accettiamo il verdetto di un campionato da 28 giornate"

L'Amiens, un po' come ha preannunciato di fare la SPAL in Italia in caso di sospensione del campionato di Serie A, non accetta il verdetto di un campionato cancellato con ancora dieci giornate da giocare. Il presidente Bernard Joannin ha tenuto oggi una conferenza stampa spiegando la scelta di intraprendere un'azione legale. "È una decisione ingiusta, incoerente e infondata. Come possiamo decidere di retrocedere due squadre in un campionato con ancora un quarto di stagione da giocare? Un campionato è fatto da 38 partite, 28 non sono indicative sulla reale prestazione delle squadre. Prendiamo ad esempio i nostri amici del Lille. 2 anni fa a dieci gare dalla fine erano 19esimi, e nelle ultime dieci partite sono riusciti a salvarsi, finendo 17esimi".

Sin da subito la società ha contestato la decisione della LFP e negli ultimi giorni ha lanciato una petizione nella quale si chiede la cancellazione delle retrocessioni e l'ampliamento della Ligue 1 da 20 a 22 squadre.