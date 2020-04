Ancelotti: "Coronavirus, è doloroso ascoltare che molti connazionali muoiono ogni giorno"

Intervistato da L'Equipe, Carlo Ancelotti spiega la situazione in Italia riguardo l'emergenza coronavirus: "Ho molti amici confinati a casa. Parliamo spesso al telefono, stanno bene. Ho l'impressione che la situazione stia un po' migliorando, giorno dopo giorno, ora che abbiamo toccato il picco. Certamente continuo ad essere preoccupato perché il virus continua a uccidere più di 600 persone al giorno. È molto doloroso ascoltare che molti miei connazionali muoiono tutti i giorni".

Sulle misure prese dall'Italia: "Credo che l'Italia abbia fatto un buon lavoro in un contesto molto complicato, qualcosa di mai visto. Il Governo è stato severo e preso provvedimenti in merito".

Inghilterra in ritardo nelle misure restrittive?: "No, non credo. Quando è iniziata l'epidemia in Europa ci sono stati pochi casi in Inghilterra. E quando il coronavirus ha iniziato ad accelerare nel paese, il governo inglese è stato molto reattivo, sia nella diffusione delle informazioni che sulle precauzioni da prendere. Apparentemente, ci sono diversi casi di contaminazione a Londra, ma qui a Liverpool la situazione è sotto controllo".

Italia con più contagiati della Germania: "L'Italia è stato il primo paese colpito in Europa, non deve essere dimenticato. E magari la Germania potrebbe aver anticipato i problemi vedendo ciò che è successo in Italia. Poi, non so..".

Le manca il calcio: "Certo che mi manca. Mi piace allenarmi, mi piace guardare le partite, è normale. Tuttavia, il calcio non è la mia priorità in questo momento. In realtà non mi interessa se riprendiamo a giugno, luglio o agosto".

Su come passa il tempo: "Tutto va bene. Sono a Liverpool con mia moglie e mia nuora. Anche i miei figili sono Inghilterra. Abbiamo la possibilità di uscire una volta al giorno, ma cerco di non farlo troppe volte. Resto a casa il più possibile. Seguo le istruzioni del governo. Allo stesso tempo vedo ciò che succede in Italia e non voglio correre rischi, né per me né per chi mi sta attorno. Faccio cose che non avevo mai fatto prima. Per me è un po' strano, però devo farlo, devo adattarmi. Mi concentro in alcuni obiettivi personali. Ad esempio, devo rimettere un po' a posto il ginocchio, quindi faccio un po' di cyclette. Anche un po' di dieta, non fa male perdere peso. Poi vedo qualche partita della mia squadra, resto in contatto con i giocatori. Li chiamo regolarmente col mio staff e inviamo loro un programma per mantenerli in buone condizioni fisiche".