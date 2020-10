Ancelotti: "Everton competitor del Liverpool? Siamo ancora lontani. Klopp fantastico"

L'allenatore dell'Everton, Carlo Ancelotti, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del derby di Liverpool contro i Reds di Jurgen Klopp: "Questo tipo di partite è importante per noi, affrontiamo una delle migliori squadre d'Inghilterra e sarà una sfida fantastica, oltre che un gran test".

Com'è allenare in Inghilterra?

"Ho allenato in tanti Paesi diversi, ma la Premier League per me è il miglior campionato del mondo".

Il suo pupillo Calvert-Lewin si è confermato anche in Nazionale.

"Vive un buon momento, ha mostrato le sue qualità anche in Nazionale inglese e sono contento per questo. È tornato qui con la stessa condizione e lo stesso approccio mentale".

Cosa vuole rispondere ai complimenti di mister Klopp?

"Lo ringrazio tanto. Essere considerati un competitor dal Liverpool può farci bene. Personalmente non credo che siamo tanto lontani da loro, ma comunque ancora un po' lo siamo".

Ancora su Klopp.

"Siamo molto amici, mi sento bene quando sono con lui. Jurgen è un uomo fantastico, mi dà energia e lo rispetto tanto".