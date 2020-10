Ancelotti fa le carte alla Premier: "Occhio al Tottenham. L'Everton? Gruppo solido e umile"

Domani sarà il tempo del del derby di Liverpool tra i Reds e l'Everton, gara che Carlo Ancelotti, presenta così parlando alla Gazzetta dello Sport: "Noi ci arriviamo bene e sarà un test importante di fronte a una delle squadre più forti al mondo. Il 7-2 rimediato contro l'Aston Villa non fa testo". Le sette partite ufficiali vinte di fila? Ho un bel gruppo, c'è molta umiltà. Non abbiamo una super stare ma una base solida e un'età medio bassa". Su James Rodriguez aggiunge: "Sono sorpreso. Non giocava da febbraio ed era lecito aspettarsi qualche difficoltà ma l'entusiasmo e il talento sono stati una spinta formidabile". Sulla corsa al titolo in Premier: "Occhio al Tottenham. Con il mercato sono cresciuti e poi c'è il mitico Mourinho. E' un grande".