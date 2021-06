Ancelotti-James Rodriguez, la storia infinita: il colombiano può tornare al Real Madrid

James Rodriguez potrebbe raggiungere nuovamente Carlo Ancelotti. Il tecnico del Real Madrid, come riportato da Gol Caracol, potrebbe far tornare in blancos il centrocampista offensivo dell'Everton, approdato in Premier League proprio per volere dell'allenatore italiano. Al momento si parla soltanto di voci di mercato, ma Ancelotti potrebbe riabbracciare ancora una volta il proprio pupillo.