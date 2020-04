Ancelotti: "Tagli degli stipendi? Aspettiamo di riprendere prima di pianificare il futuro"

Intervistato da L'Equipe, Carlo Ancelotti parla degli eventuali tagli di stipendio: "Quando ricominceremo, e lo faremo, i club avranno problemi finanziari. Non so se saranno in grado di ricevere tutti i soldi previsti dalle televisioni, ma aspettiamo di riprendere prima di pianificare il futuro. Penso che i giocatori e gli allenatori si accorderanno per discutere nuovamente dei loro stipendi, ma aspettiamo che la situazione sia all'ordine del giorno prima di rispondere".