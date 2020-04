Anche il Burundi si arrende: campionato sospeso. Si gioca solo in tre nazioni

vedi letture

Il Burundi era rimasto l'unico stato africano in cui il campionato era disputato regolarmente. La Federazione ha deciso ufficialmente di "riorganizzare il calendario" senza far riferimento alla pandemia da coronavirus. E che la sospensione del torneo è stata decisa per consentire di utilizzare gli impianti per esigenze di pubblica utilità, dal momento che in Burundi sono previste le elezioni il 20 maggio. Non è stato ancora stabilito quando il campionato riprenderà con gli ultimi tre turni da disputare. A questo punto restano solo tre le nazioni in cui si gioca ancora: Bielorussia, Nicaragua e Tagikistan.