Anche Teti nel valzer dei ds: il dirigente dell’Apoel può tornare in Italia

Si aggiunge Domenico Teti al valzer dei ds in Italia. Conoscenza internazionale e relazioni tessute in giro per l’Europa, giovane ma con molti anni di esperienza sul campo. Dall’Hellas Verona agli anni trascorsi nel campionato svizzero con il Lugano fino al rientro in Italia dopo aver vinto due campionati, uno alla Sampdoria e uno al Novara. Teti è riuscito a centrare all’estero la vittoria di un altro campionato con l’Apoel Nicosia, cui ha fatto seguito la qualificazione in Europa e i 10 punti nel girone di Europa League che sono valsi il passaggio del turno alle spalle del Siviglia, battuto 1-0 nel girone. Dopo tre campionati vinti con tre squadre diverse, si è fatto apprezzare ed è tornato di moda anche per l’Italia. Nel valzer dei ds c’è anche Domenico Teti.