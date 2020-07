Ancora Liverpool-Chelsea, Klopp: "Noi arroganti? Lampard ha sbagliato a parlare dopo la gara"

Liverpool-Chelsea non è ancora finita. Dopo la vittoria sul campo da parte dei Reds (5-3), la partita sta proseguendo infatti dinanzi ai microfoni. Questo il commento odierno di mister Jurgen Klopp, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara col Newcastle: "Noi non siamo arroganti. Lampard era ovviamente molto preso dalla partita e io lo rispetto. In una situazione come questa, a caldo, per me puoi dire tutto quello che vuoi. Ma dopo la gara, basta. Chiudi il libro. Lui non l'ha fatto, ha parlato anche dopo e questo non va bene".

A far infuriare l'allenatore tedesco è stato un preciso commento di Lampard nel dopo-partita di mercoledì: "Non ho problemi con Klopp, rendo merito al Liverpool per la vittoria, ma i Reds non devono diventare troppo arroganti". Un'accusa che, anche a distanza di giorni, non gli è proprio andata giù.