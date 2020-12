Ancora PSG-Barcellona agli ottavi. Leonardo: "Per arrivare in fondo, devi battere chiunque"

vedi letture

L'urna di Nyon non ha sorriso al Paris Saint-Germain. La squadra di Tuchel affronterà il Barcellona e cercherà di vendicare la clamorosa disfatta subita nel 2017, quando i blaugrana rimontarono il 4-0 subito all'andata con un incredibile 6-1 al Camp Nou. Leonardo, direttore sportivo dei parigini, ha commentato il sorteggio: "Abbiamo giocato diverse volte contro il Barcellona negli ultimi anni. Cosa possiamo fare? Ha una grande tradizione, non sarà facile affrontarlo agli ottavi, ma in Champions League prima o poi devi giocare con tutti. Per arrivare fino in fondo, quando hai obiettivi ambiziosi, devi battere squadre di quel calibro", ha detto ai canali ufficiali della UEFA.