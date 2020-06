Ander Herrera: "Mbappé e Neymar via? Il PSG compra i campioni, non li vende"

Nel corso dell'intervista concessa oggi ad As, Ander Herrera ha parlato così dei rumors sulla possibile cessione nell'estate 2020 o 2021 di Neymar (ritorno al Barcellona) e Kylian Mbappé (sogno di mercato, tra le tante, di Real Madrid e Juventus): "Bisogna considerare un aspetto fondamentale, che ho già discusso anche con lo stesso Mbappé: il PSG non è un club che vende le sue stelle, anzi. Il PSG compra, non vende. È un club che ha la forza economica per tenere sia Neymar che Mbappé. È normale poi che si parli di questi due giocatori in chiave mercato: sono due fra i migliori al mondo e io, personalmente, intendo godermeli come compagni di squadra ancora per tanti anni qui a Parigi", le dichiarazioni del centrocampista del Paris Saint-Germain.