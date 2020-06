Anderlecht, Kompany si fa in 3 per il suo club: ora è anche azionista della nuova società

vedi letture

Una vera e propria rivoluzione in casa Anderlecht. Giovedì scorso, il club belga ha annunciato le dimissioni del proprietario Marc Coucke, il cui posto è stato preso da Wouter Vandenhaute. E Vincent Kompany (34) ora si farà in tre: l'ex difensore del Manchester City, infatti, sarà giocatore, direttore sportivo e azionista del club di Bruxelles. Come riporta DH, infatti, Kompany metterà di tasca propria 3 milioni per aiutare la società, la stessa cifra versata dal nuovo presidente.