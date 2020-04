Anderlecht, Nasri irrintracciabile. Il club non ha notizie del francese da settimane

L'Anderlecht non ha notizie da diverse settimane di Samir Nasri. Il centrocampista, arrivato in estate da svincolato, era stato un colpo a effetto per i biancomalva. Di quelli che potevano fare la differenza. Al contrario, Nasri ha raccolto solamente 9 gettoni di presenza in tutte le competizioni, l'ultima delle quali a ottobre prima di una serie di infortuni che l'ha messo ko. Il francese si è legato ai belgi fino al 30 giugno con opzione per il rinnovo. Che certamente non arriverà. Secondo quanto riportato da Le Derniere Heure, il giocatore si troverebbe a Dubai dove dovrebbe sostenere un programma di allenamento individuale. Tutti i giocatori dell'Anderlecht hanno condiviso i risultati del loro allenamento con lo staff, ad eccezione proprio del 32enne. L'ultimo segnale di Nasri dell'ultimo periodo è un omaggio attraverso i social al suo ex presidente al Marsiglia, Pape Diouf, scomparso a seguito delle conseguenze del coronavirus.